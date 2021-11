V Mošu gori skladišče odpadkov (video)

V Ulici Isonzo v Mošu je danes popoldne izbruhnil silovit požar. Ogenj je zajel prostore nekdanjega podjetja Bertolini, kjer so nagrmadeni nezakoniti odpadki. Gost črn dim je videti daleč naokrog, zaradi smradu krajani zapirajo okna svojih hiš. Na kraju so goriški gasilci, policisti, karabinjerji in zeleni križ, pravkar je prispela tudi županja Moša Emanuela Russian.

V skladišče, ki je bilo nekoč last podjetja Bertolini, sta v prejšnjih letih podjetji s sedežem v Neaplju in Gorici iz okolice Belluna in iz Borovnice pri Ljubljani dostavljali bale s posebnimi odpadki plastičnega izvora. Početje kriminalne združbe je razkrinkala preiskava goriških karabinjerjev, ki je dobila vidno mesto v novem poročilu Ecomafie 2020, ki ga zveza Legambiente vsako leto posveča trgovini z odpadki, ilegalnim gradnjam in drugim kaznivim dejanjem zoper okolje.

V zvezi z dogodkom se je oglasil Fabio Scoccimarro, član deželne vlade, pristojen za okolje, ki je zatrdil, da po ugotovitvah deželne okoljske agencije Arpa požar ne ogroža javnega zdravja, saj vremenske razmere pomagajo razpršitvi dima, ki se vali iz skladišča, v katerem je zagorelo. Dim potuje proti jugozahodu oz. v smeri proti predelom, kjer ni občutljivih območij, kot so denimo bolnišnice ali šole.

Scoccimarro se bo jutri, v torek zjutraj, sestal z Riccardom Riccardijem, kolegom iz deželne vlade, pristojnim za civilno zaščito, z županjo iz Moša Emanuelo Russian ter z goriškim prefektom Raffaelejem Ricciardijem. Skupaj bodo poglobili zadevo in odločali o tem, ali so potrebni dodatni ukrepi za zaščito javnega zdravja.