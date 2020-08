V nakupovalnih središčih kradli računalnike in tablice

V trgovinah verige Mediaworld v Vilešu in Tavagnaccu so med tedenskimi »izleti« izmaknili po štiri elektronske naprave na dan znamke Apple, skupno so ukradli blaga v vrednosti 28.000 evrov. Karabinjerji iz Gradišča so v prejšnjih dneh razkrinkali tolpo tatov, ki so iz Rima prihajali v severno Italijo in med drugim kradli tudi v nakupovalnih središčih v Furlaniji - Julijski krajini. Sodnik za predhodne preiskave na goriškem sodišču je zoper tri osebe v prejšnjih dneh odredil preventivne ukrepe.

Izmed treh prijavljenih romunskih državljanov, dva, 32-letni T.A.G. in 21-letni D.A.I., imata bivališče v kraju Ardea pri Rimu, 23-letni S.I.G. pa je brez stalnega bivališča v Italiji. Karabinjerji iz Gradišča, ki jih vodi stotnica Barbara Salvo, so januarja letos začeli preiskavo, potem ko je bilo prijavljenih več tatvin v trgovinah Mediaworld v Vilešu in Tavagnaccu. Karabinjerji so tako začeli podrobno analizo telefonske in spletne komunikacije, pri čemer so tako stopili na prste kriminalni združbi in ugotovili, kako so se tatovi premikali v nakupovalnih središčih in odnašali ukradeno blago v južno Italijo.