V naravnem okolju so najbolj motivirani in zbrani

Nobenega zvezka, pisala ali knjige. Ko obiskujemo gozdno šolo oziroma vrtec, se pouk izvaja na prostem s pomočjo hlodov, palic in listja. Tudi kamni nam lahko pridejo prav. Seveda ne potekajo učne ure samo na tak način, čas, ki ga otroci preživljajo v naravnem okolju, pa je res dragocen, saj podatki kažejo, da se njihova motivacija pri dojemanju sveta v neposrednem stiku z naravo zelo poviša. Zato so v vrtcu Pikapolonica v Pevmi včeraj priredili jutro z gozdnimi delavnicami, ki jih je vodila koordinatorka Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije Natalija Györek.

Delavnice za otroke in popoldansko predavanje za vzgojitelje so izpeljali v sklopu projekta, za katerega je Večstopenjska šola Gorica dobila finančno podporo Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. V pevmskem parku, ki ga otroci iz vrtca Pikapolonica že zelo dobro poznajo, saj se z vzgojiteljicami tam večkrat sprehajajo in skupaj gradijo gozdno igralnico, so včeraj potekale tri različne delavnice. Najmlajši so se preizkusili v živalski olimpijadi: izvedeli so, katere živali so najhitrejše in katere najbolj gibčne. Otroci, ki obiskujejo drugi letnik, so spoznavali ostale značilnosti gozdnih živali, na primer kako se te oglašajo, obenem so se urili v predstavljanju svojih značajskih lastnosti. Nazadnje so najstarejši obravnavali vremenske spremembe in letne čase na »gozdni način«.