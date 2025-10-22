V naslednjih štirih letih se ne smeta več vračati v Gorico

Goriški karabinjerji so prejšnje dni v Gorici okrepili nadzor, da bi prebivalcem zagotovili višjo raven varnosti. Od kvesture so zahtevali ukrepe na račun treh ljudi, ki so jih ocenili kot socialno nevarne. Eni osebi so za eno leto prepovedali dostop in zadrževanje v lokalih na Goriškem. Dvema posameznikoma pa so za obdobje štirih let prepovedali vračanje na območje občin Gorica in Tržič.

Gre za ukrepe, ki so namenjeni preprečevanju kaznivih dejanj že v zgodnji fazi. Z njimi naj bi preprečili, da bi ta prerasla v hujše izgrede, so pojasnili karabinjerji.