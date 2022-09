V nedeljo se vrača kolesarjenje brez meja v Brdih

Ljubitelji kolesarjenja in starodobnih koles se bodo letos zbrali v Števerjanu. V nedeljo, 18. septembra, bo briška občina gostila okrog 200 kolesarjev, ki se bodo udeležili že 5. čezmejne kolesarske dirke Collio Brda Classic. Dirko, ki jo že od leta 2017 organizira združenje Autoktona, sta v torek predstavila predsednik združenja Autoktona Roberto Gajer in pobudnik projekta Collio Brda Classic Marco Marangon ob prisotnosti števerjanske županje France Padovan in podžupana Marjana Drufovke. Dirka je nastala v sodelovanju s kolesarsko skupino iz Gradeža Uc Grado-Isola del Sole, ki jo je zastopal Alex Borsatti.

Ljubiteljska dirka s starodobnimi kolesi bo v nedeljo, 18. septembra, v Števerjan pripeljala okrog 200 kolesarjev iz Italije, Slovenije, Avstrije, Nemčije in Švice, ki se bodo peljali po 57 kilometrov dolgi čezmejni krožni progi po Brdih. Kolesarska »vas« bo postavljena na Trg Svobode na števerjanskem griču, od koder bo dirka startala predvidoma ob 10. uri in kamor bodo tekmovalci ob koncu spet prikolesarili. Kolesarji se bodo iz Števerjana peljali po Kojskem, Dobrovem, mimo Rutarjev, Jasiha in zaselka Quattroventi do Krmina, Koprivnega, Moša, Jazbin, Vipolž, Valerišča in nato spet v Števerjan. Dirke, ki je netekmovalnega značaja, se lahko udeležijo prav vsi ljubitelji kolesarjenja, edini pravili sta, da morajo kolesariti na dirkalnem kolesu, ki je iz leta 1987 ali starejše, poleg tega pa je za dogodek potrebno imeti tudi primerna oblačila. Tudi ta morajo biti starodobna, se pravi iz bombaža ali volne.