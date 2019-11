V nedeljo začetek decembrskega praznovanja

Z nedeljskim prižigom novoletnih lučk na Bevkovem trgu, odprtjem drsališča in rajanjem s skupino Čuki se bo začelo praznično vzdušje v Novi Gorici.

Niz dogodkov z vsebinami za vse generacije se bo nadaljeval ves mesec in se zaključil 5. januarja prihodnje leto. Občina bo za tisti del celomesečnega programa, ki je v njeni domeni, in okrasitev mesta odštela 120.000 evrov, k organizaciji prireditev pa so tudi letos pristopili še novogoriški gostinci, društva, javni in zasebni zavodi.

Tudi letos bo pred občinsko stavbo postavljen velik ogrevan šotor, v katerem se bodo v organizaciji agencije GIG odvijali koncerti, predstave za otroke in prihod dedka Mraza, stand up večer in silvestrovanje. Med nastopajočimi glasbenimi gosti bodo Parni valjak, Siddharta v akustični izvedbi, Neda Ukraden, Prifarski muzikanti, Poskočni muzikanti, v novo leto pa bosta obiskovalce pospremila Nina Pušlar in po mnogih letih znova novogoriški Big Ben. Koncerti bodo, razen dveh izjem, plačljivi.

Celoten spored bo objavljen na občinski spletni strani pod zavihkom Dogodki, na občinski facebook strani ter v italijanščini in slovenščini na skupni spletni strani GO!2025.