V negotovih razmerah ponovno prilagajanje za višješolce

Tri četrtine učnih ur morajo potekati na daljavo, preostali pouk pa lahko poteka v razredih. Tudi v slovenskem višješolskem središču v Puccinijevi ulici v Gorici sta morala ravnatelja Mara Petaros in Peter Černic v prejšnjih dneh reorganizirati pouk na podlagi novih navodil vladne uredbe.

Na tehniških zavodih so po novem štirje razredi v šoli, ostalih devet pa sledi pouku od doma. »Kdor sledi pouku na daljavo ima dnevno do štiri ure pouka v sinhroni obliki, za ostale ure pa profesorji naložijo potreben material na ustrezno aplikacijo. Dijaki nato naloge izpolnijo in vrnejo profesorjem. Vsak razred je približno tri dni doma, en dan pa v šoli, kar se tiče prisotnosti pa smo privilegirali pete razrede, kot zahtevajo smernice,« razlaga ravnateljica Mara Petaros.

Z novimi predpisi zadnje uredbe predsednika vlade se soočajo tudi na licejih Simona Gregorčiča in Primoža Trubarja. Ves ta teden se prilagajajo, urnik pripravljajo sproti na osnovi potreb. »Kar se tiče tega tedna, bomo na šoli imeli od 44 do 45 dijakov dnevno, kar je 25 odstotkov šolske populacije. Ostali bodo pouku sledili od doma. Dijaki, ki sledijo pouku na daljavo, imajo krajše učne ure (40 namesto 60 minut),« razlaga ravnatelj Peter Černic. Uredba predsednika vlade Giuseppeja Conteja v šolsko organizacijo prinaša novosti potem, ko so se v poletnih mesecih in v prvih tednih šolskega leta dolgo prilagajali in privajali na nove razmere. »Ker so razmere še nestabilne, smo se v sklopu učnega zbora zmenili, da se trenutno odločamo sproti, kako naprej. Obenem smo sprožili globlji razmislek o tem, kako bo pouk stekel, če bomo dolgoročno nadaljevali s to situacijo,« ugotavlja Peter Černic.