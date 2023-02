V nekdanjem hotelu dom za starejše občane

Gradbeni oder so že odstranili, medtem ko bodo jutri odpeljali nekaj gradbenih strojev. V nekdanjem hotelu Furlan v Ronkah urejajo dom in dnevni center za starejše občane. Hotel so zaprli leta 2019 po 52 letih obratovanja. Zatem se je gradbeno podjetje Zaco lotilo gradbenih del, ki jih je naročila skupina Zaffiro. Poslopje so popolnoma prenovili in mu dodali prizidek.

V prihodnjih mesecih se bodo dela nadaljevala tako v notranjosti poslopja kot tudi v njegovi zunanjosti, predvidoma se bodo zaključila med letošnjim poletjem. Družba Zaffiro že upravlja domove za starejše občane v krajih Fagagna, Magnano in Riviera, Martignacco, Rivignano, Magnano, v Čenti, Vidmu in Pordenonu; v novem ronškem domu bo na voljo 120 postelj, približno šestdeset bo zaposlenih. V domu bo deloval tudi dnevni center.