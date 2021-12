V nekdanjem marketu kuhinjski laboratorij

Izobraževalni zavod Ad formandum se pripravlja na širitev, ob koncu katere bodo prostori, ki jih imajo študentje na razpolago, kar podvojeni. Sedanji sedež v Križni ulici v Gorici, kjer bo zavod še naprej deloval, bodo nadgradili z novimi prostori v Gosposki (Carduccijevi) ulici, kjer je do pred nekaj leti obratovala trgovina z živili.

»Študentov imamo vedno več, obenem se je zdaj pokazala priložnost, da izkoristimo te prostore, prav tako pa bomo s temi obnovitvenimi deli lahko poživili ta del Gorice,« našteje razloge za širitev predsednica upravnega odbora zavoda Ad formandum Mirjam Malalan. V Gorici nudi zavod trenutno dva triletna izobraževalna tečaja, ki ju obiskuje okoli 85 študentov; prostori v Križni ulici so zanje postali pretesni. »Pridobitev novih prostorov hkrati pomeni, da bi se lahko v prihodnjih letih razširilo število razpoložljivih mest,« dodaja direktor Ad formanduma Alessandro Infanti. »Začeli smo z omejenim številom tečajnikov, vendar smo vztrajno rasli. Najprej smo ponujali samo splošen tečaj za kuharja, od lanskega leta pa imamo tudi tečaj za peko in slaščice. Letno imamo približno 25 novih študentov, vendar moramo omejiti razpoložljiva mesta, saj so sedanji prostori pretesni. Ko bomo imeli na razpolago nove prostore, bomo lahko nudili še komu možnost, da obiskuje tečaje,« pravi Infanti. Tečaji, ki jih zavod Ad formandum prireja v Gorici, potekajo v italijanskem jeziku, vendar delajo na tem, da bodo v prihodnosti nudili tudi ure slovenščine, dodaja Infanti. Mladi, ki obiskujejo tečaje, prihajajo v veliki večini iz goriške pokrajine.