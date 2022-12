V New Yorku »krstili« ladjo iz Tržiča

Ladjo za križarjenje družbe MSC, ki so jo izdelali v ladjedelnici Fincantieri v Tržiču, so včeraj »krstili« v New Yorku, kjer se je zbralo več kot 3000 mednarodnih gostov. Gre za največjo ladjo, ki so jo kadarkoli izdelali v Italiji. Zanjo je bilo potrebno investirati približno eno milijardo evrov, gre pa za že četrto ladjo, ki so jo v tržiški ladjedelnici izdelali za družbo MSC.

MSC Seascape bo danes iz New Yorka odplula proti Miamiju, nato bo potovala proti Karibom, kjer bo nudila izlete v letošnji sezoni.