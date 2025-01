V nočnem klubu na Goriškem tuje državljanke zlorabljala za prostitucijo

Slovenska državljana sta vsaj od leta 2022 v nočnem klubu na Goriškem več žensk izkoriščala za prostitucijo. Tako so ugotovili novogoriški kriminalisti, ki so konec decembra zaključili daljšo in obsežno preiskavo suma zlorabe prostitucije tako na območju Slovenije kot Italije.

Žrtve kaznivih dejanj so bile državljanke Ukrajine, Srbije, Kolumbije, Romunije in Brazilije, ki so se morale izdajati za gostje kluba in plačevati vstopnino, da so lahko proti plačilu nudile spolne storitve moškim strankam nočnega kluba.

39- in 45-letnik sta kriminalno dejavnost poskušala prikriti z legalnim poslom. Kriminalisti pa so s dokazali, da je bila resnica kar drugačna, so danes pojasnili. Maja 2024 so opravili tri hišne preiskave, eno izmed teh sodelovanjem italijanskih varnostnih organov v Gorici. Zoper moška in njuno gospodarsko družbo so kriminalisti na specializirano državno tožilstvo podali ovadbi za enajst kaznivih dejanj zlorabe prostitucije. Grozi jima kazen od treh mesecev do dvanajst let zapora.

Zbrali so tudi dokaze, da naj bi 50-letna Ukrajinka, bivajoča v Sloveniji, neupravičeno preprodajala zdravila, ki vsebujejo prepovedano snov v športu (somatropin).