V novem zunanjem avditoriju novogoriškega SNG junija prva predstava

Prva etapa gradnje zunanjega avditorija ob novogoriškem SNG je končana, prva predstava se bo v njem odvijala junija. »Trenutno potekajo aktivnosti za postavitev strehe, izvajalec del je bil na podlagi javnega razpisa že izbran,« pojasnjuje direktorica omenjenega javnega zavoda, Mirjam Drnovšček, ki se je v minulem tednu razveselila pomembne novice: Ministrstvo za kulturo jim je za letošnje leto uspelo zagotoviti tri dodatne zaposlitve, in sicer prav na račun avditorija. »Že ko je bila pred leti dograjena mala dvorana, nismo dobili novega kadra,« opozarja Drnovšček, zato je z novim programom, ki ga prinaša avditorij, potreba po dodatnih zaposlitvah res velika.

Veselijo se novih sodelavcev

Čeprav bi v gledališču, glede na obseg dela, ki prihaja z novostjo, potrebovali deset novih sodelavcev, so veseli že treh, ki jih je za letošnje leto odobrilo ministrstvo. »Nove sodelavce bomo vsekakor kombinirali tudi z zaposlitvami na drugih naših programih. Katere tri, ker je to res sveža novica, še preračunavamo, se pravi, katere zaposlitve bi bile najbolj smiselne, da izpeljemo letošnji program. Potem pa gremo v to, da dobimo v naslednjem letu še preostale zaposlitve,« napoveduje direktorica.

Prva etapa avditorija je torej končana. Načrti predvidevajo tudi streho. »Vendar pa zaradi zaradi samih postopkov strehe še ne bomo naredili letošnje poletje, ampak jo bomo v jeseni, bomo pa vsekakor poskrbeli, da prireditve bodo, prizorišče bo začasno pokrito,« pojasnjuje Drnovšček. Prva predstava, ki bo »krstila« novo pridobitev, bo 1977, šesti del Dodekalogije Tomija Janežiča, ki je del uradnega programa EPK Nova Gorica – Gorica.

Scensko opremo za avditorij bodo kupili s sredstvi, ki so jih pridobili za uresničitev druge etape. »Nekaj scenske opreme bomo uspeli kupiti že letos, v okviru te druge etape, sedaj že preračunavamo, seveda želje so velike, koliko bo potem ostalo za tretjo etapo.« Po besedah direktorice bo opreme že v začetku delovanja dovolj, da bodo lahko letos uspešno izpeljali zastavljeni program: po otvoritvi bo v avditoriju na vrsti mini festival SNG-jevih predstav, Kinoatelje vanj prinaša kino projekcije, Kulturni dom Nova Gorica festival saksofonistov SAXGO, v avditoriju bo gostovalo Mesto klovnov. »Nekaj dogodkov je že postavljenih, do poletja pa se bo ta program vsekakor dopolnil,« napoveduje direktorica SNG Nova Gorica, Mirjam Drnovšček.