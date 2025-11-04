VREME
Torek, 04 november 2025
V Novi Gorici novoletne lučke že pred decembrom

Predčasno bodo zagorele tudi zaradi Evropske prestolnice kulture. Prižgali jih bodo v sodelovanju s sosednjo Gorico

Spletno uredništvo |
Nova Gorica |
4. nov. 2025 | 16:02
    V Novi Gorici novoletne lučke že pred decembrom
    Praznično okrašena Nova Gorica (MESTNA OBČINA NOVA GORICA)
Tudi zaradi Evropske prestolnice kulture GO! 2025 in številnih obiskovalcev mesta bodo novoletne lučke v Novi Gorici zagorele že 29. novembra. Ostalo praznično dogajanje bo zaživelo 6. decembra. Ob tem pa organizatorji ponujajo tudi bogat zabavni program. Letošnje dogajanje v Novi Gorici pripravlja Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica in Mladinskim centrom Nova Gorica.

Pri prižigu prazničnih lučk bodo sodelovali z Javnim zavodom GO! 2025, ki bo praznično okrasil Trg Evrope. Lučke pa bodo prižgali skupaj s sosednjo Gorico.

Tržnica in drsališče

Največja novost letošnjega prazničnega dogajanja je tržnica, ki bo delovala od 6. decembra do 1. januarja. Na novogoriškem Bevkovem trgu bo postavljenih devet hišic, v katerih bodo ponujali darilni program ter tople napitke in sladke dobrote. Za drsališče bo tudi letos poskrbel Mladinski center Nova Gorica.

