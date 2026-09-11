V Novi Gorici za večjo varnost več patrulj in ukrepi v mestnem središču

Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov, ki ga je sklical župan Samo Turel, je na današnjem sestanku sprejel več konkretnih ukrepov za izboljšanje varnosti in urejenosti v središču Nove Gorice. Na tem območju bodo okrepili skupne patrulje policije in redarstva, v katere bodo vključeni tudi predstavniki Dnevnega centra Šent, namestili dodatne koše za odpadke, okrepili čiščenje območja ter začeli postopek za postavitev novega javnega stranišča. Preučena bo tudi možnost namestitve videonadzora. Posebno pozornost so na sosvetu namenili tudi varnosti v večstanovanjskih stavbah, kjer bodo upravniki skupaj s policijo okrepili preventivno obveščanje stanovalcev.

Pri večstanovanjskih stavbah v Novi Gorici je policija v zadnjem obdobju zaznala nekaj vlomov oziroma vlomnih tatvin, pri katerih se je pokazalo, da so bila vhodna vrata blokov pogosto odprta zaradi zračenja ali nedelujočih ključavnic. Zato bodo policija in upravniki stanovalce ponovno opozorili na pomen osnovnih preventivnih ukrepov. Govorili so tudi o videonadzoru, ki je v več novogoriških večstanovanjskih objektih že vzpostavljen. Ker pri nekaterih stanovalcih še vedno obstajajo pomisleki glede varstva osebnih podatkov, bodo upravniki skupaj s policijo pripravili pisna pojasnila o tem, kako je videonadzor urejen in kdo lahko do posnetkov dostopa.

Druga osrednja tema je bilo dogajanje v mestnem središču, predvsem na območju med trgovsko hišo in Kidričevo ulico 20. Na sestanku so poudarili, da je bil incident z dne 3. julija letos osamljen primer, storilec pa je bil odkrit in je v kazenskem postopku. Kljub temu so se vsi strinjali, da je treba nelagodje zaposlenih, obiskovalcev in stanovalcev jemati resno. Na tem območju bodo zato povečali prisotnost mešanih patrulj policije in redarstva, pri njihovem delu pa bodo sodelovali tudi predstavniki Dnevnega centra Šent, ki ljudi, ki se tam zadržujejo, dobro poznajo. Občina bo namestila dodatne smetnjake, koncesionarja pozvala k pogostejšemu čiščenju, začela pa bo tudi postopek za postavitev novega javnega stranišča. Kot ena od možnih lokacij se kaže območje prehoda pri trgovinah Ciciban in DM. Preučili bodo tudi možnost videonadzora (ne spletne kamere), ki bi imel predvsem preventivno vlogo in bi lahko pomagal pri razjasnjevanju morebitnih prekrškov ali kaznivih dejanj.