Mladega skuterista po trčenju odbilo na tramvajske tračnice

Danes okrog 13.30 sta na Opčinah v križišču med Narodno ulico in Ulico Carsia trčila avtomobil in skuter, pri čemer je 17-letnega voznika skuterja odbilo na tramvajske tračnice in je obležal na tleh.

Na kraju so bili reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč 118, ki so mu nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo in so ga nato prepeljali v katinarsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel poškodbe rok.

Prispeli so tudi gasilci, ki so zavarovali območje in odpravili posledice nesreče ter organi pregona, ki preiskujejo njene vzroke.

Kot kaže, je skuterist prehiteval avtomobil, ko je trčil v njegov levi bok in je izgubil nadzor nad skuterjem, pri čemer ga je odbilo na tračnice.