Senat ne bo obravnaval volilnega popravka SVP o slovenski manjšini

Senatni proračunski odbor je preprečil, da bi senatna skupščina v sklopu volilnega zakona obravnavala popravek Južnotirolske ljudske stranke (SVP) v zvezi s slovensko manjšino. Na pobudo stranke Slovenska skupnost ga je vložil senator Meinhard Durnwalder. Določal je, da bi lahko slovenska stranka ali lista v Furlaniji Julijski krajini izvolila poslanca z enim odstotkom glasov. Vest je Primorskemu dnevniku sporočil senator Durnwalder.

Da je popravek SVP nesprejemljiv in torej neprimeren za obravnavo, je predlagal predsednik proračunske komisije Nicola Calandrini (Bratje Italije). Svoje negativno mnenje je utemeljil z dejstvom, da bi Durnwalderjev popravek v primeru sprejetja vplival na večinsko nagrado, ki naj bi pripadala zmagoviti volilni koaliciji. Na prvi pogled je to res bizarna utemeljitev.