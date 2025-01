V Občini Kanal morajo še vedno prekuhavati vodo

Okoli 50 prebivalcev krajevne skupnosti Kambreško v Občini Kanal mora zaradi težav pri čiščenju pitne vode od 26. septembra lani vodo prekuhavati. Krajani so tedaj opozorili na kovinski okus vode, na občinskem režijskem obratu pa se od začetka oktobra trudijo vzpostaviti običajno stanje. Krajani vasi Kambreško z zaselkoma Peršeti in Bevčarji že dobro leto skozi pipe prejemajo pitno vodo vprašljive kakovosti, na kar ves čas opozarjajo tudi občino oziroma njen režijski obrat. Razmere so se še zaostrile konec septembra, ko so v vodi začutili kovinski okus. Režijski obrat občine Kanal oziroma njegovi podizvajalci se od začetka oktobra trudijo odpraviti nastale težave, krajani pa so zaradi suma prisotnosti kovin zahtevali zdravniški pregled oziroma zdravila za nevtralizacijo.V četrtek se je s krajani sestal župan Miha Stegel. Kot jim je pojasnil, so konec septembra naročili strokovni pregled vodarne, ki je pokazal na neustrezno vgradnjo določenih elementov nove vodarne, dokončane leta 2020. Med drugim so se filtri spirali z umazano vodo, problematičen pa je bil tudi čas izpostavljenosti vode koagulantu na osnovi aluminija. Posledično je prišlo do okvare filtra in neoptimalne priprave vode, koagulant pa je bil tudi krivec, da so ljudje v vodi zaznali kovinski okus. Zgrešen naj bi bil tudi vrstni red kloriranja in UV filtrov, kar je zmanjšalo dezinfekcijski učinek klora.Te napake so po županovih besedah do decembra lani odpravili, čakajo pa še napravo za merjenje motnosti vode, ki bo vgrajena v vodarno. Na podlagi odčitkov bodo v vodo dozirali koagulant. Pričakujejo, da bodo napravo dobili in vgradili naslednji mesec. Glede zahteve po zdravniški oskrbi je Stegel pojasnil, da na Kambreškem ni šlo za kemično onesnaženje kot v primeru Anhovega in torej akutnih stanj ni pričakovati. Zadnji vzorec vode je še kazal na rahlo mikrobiološko onesnaženje, zato tudi ostaja v veljavi ukrep prekuhavanja vode za prehrambne namene.