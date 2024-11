V obsežni akciji goriški policisti ugotovili tri kršitve prometnega zakonika

Goriški policisti so včeraj dopoldne v Gorici v okviru izrednega izrednega nadzora v boju proti kriminaliteti, tihotapljenju ljudi in razpečevanju mamil identificirali 600 ljudi in pregledali 140 vozil. Postavili so osem kontrolnih točk, preverili pa so tudi stanje na vlakih. Obiskali so med drugim šestnajst trgovin in preverili ustreznost dovoljenj za njihovo delovanje. Pri celotni akciji je sodelovalo okrog štirideset policistov.

Skupno so ugotovili tri kršitve prometnega zakonika.

Obračun akcije potrjuje učinkovitost uporabljenega organizacijskega modela za zagotavljanje varnosti, ugotavljajo na goriški kvesturi, in zaznavanje varnosti med občani.