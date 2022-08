V petek ponovno odprejo cesto skozi Dol in Jamlje

Državno cesto št. 55, ki gre skozi Dol in Jamlje, bodo jutri, v petek, 5. avgusta, ob 8. uri ponovno odprli, saj se je v glavnem zaključila sečnja dreves, ki jih je poškodoval požar.

Poleg tega bodo odprli tudi povezovalno cesto pri Sabličih, deželno cesto št. 518 med Čukiščem in državno mejo pri Lokvici, deželno cesto št. 519 med Jamljami in državno mejo pri Komarjah, pokrajinsko cesto št. 13 med Rubijami in Gabrjami, pokrajinsko cesto št. 15 med Devetaki in Poljanami ter pokrajinsko cesto med Petovljami in Martinščino. Popoldne bodo odprli deželno cesto št. 55 med Sabliči in Štivanom, kjer niso še zaključili s sečnjo, zaradi česar bo promet urejen po enem voznem pasu s pomočjo semaforja.

Po pokrajinski cesti št. 9, ki vodi v Martinščino, oz. po krajevnih cestah, ki vodijo na Vrh, se bodo zaenkrat lahko peljali le stanovalci in obiskovalci javnih lokalov. Gasilci se bodo v petek oglasili pri vrhovskih družinah, ki so jim med požarom izpraznili plinohrame.