V petih letih bo 81 odstotkov mestnih avtobusov okolju prijaznih

EcoMove je ime novemu projektu podjetja APT, ki je namenjen zelenemu prehodu javnega prevoza. Predstavili so ga včeraj na goriškem sedežu avtobusnega podjetja, ki se nahaja v Ulici Caduti di An Nasiriyah. Cilj projekta, ki se vključuje v program za razvojno prenovo voznega parka (PREPM) Dežele Furlanije - Julijske krajine, je zmanjšati onesnaževanje ter spodbujati bolj trajnostno mobilnost. Celotna investicija znaša 59 milijonov evrov. S sredstvi nameravajo do leta 2030 okrepiti infrastrukture podjetja in nabaviti 76 novih avtobusov - električnih, vodikovih in na utekočinjeni zemeljski plin.

Ciljajo tudi na proizvodnjo

Da EcoMove ni zgolj projekt, temveč konkretna vizija prihodnosti, je uvodoma izpostavila predsednica podjetja APT Caterina Belletti. Projekt predvideva uporabo treh alternativnih pogonskih tehnologij, in sicer električnega pogona, vodikovega pogona in pogona na utekočinjeni zemeljski plin (LNG). Ta kombinacija bo omogočila zmanjšanje onesnaževanja zraka ter spodbujala javni prevoz kot ključno rešitev za urbano in medkrajevno mobilnost, pravijo iz vrst APT. »Podjetje APT je že od vsega začetka ciljalo tudi na to, da bi samo proizvajalo alternativna goriva in se na tak način ne podrejalo zahtevam trga, kjer inovativne tehnologije še niso razširjene,« je poudaril generalni direktor goriškega podjetja APT Luca Di Benedetto.

V celoti znaša investicija za prevoz na pogon utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) 17 milijonov evrov. Slednjega se bodo posluževali izključno medkrajevni avtobusi. Za oskrbo le-teh goriški sedež APTv Gorici že razpolaga s polnilnico utekočinjenega metana (LNG). Podjetje pa v bližnji prihodnosti tudi že upošteva možnost prehoda na t. i. BioLNG, plin, ki ga pridobivajo iz kmetijskih in organskih odpadkov.

Prehodu na električne avtobuse za Gorico in Gradež so v sklopu projekta namenili skupno 12 milijonov evrov. Podjetje APT je v Gorici že pred enim letom predstavilo nov sistem električnega polnjenja, ki omogoča oskrbo dvanajstih avtobusov hkrati. V Gradežu pa so od septembra 2024 že vsi trije mestni avtobusi električni.

Na področju vodikovega pogona znaša celotna naložba 29 milijonov evrov. V Tržiču gradi APT nov obrat za proizvodnjo in polnjenje obnovljivega vodika. Slednjega bo poganjal fotovoltaični sistem, ki bo prekrival v celoti 17 tisoč kvadratnih metrov. Mestni promet v Tržiču, Ronkah in Štarancanu naj bi s pomočjo vodikovih avtobusov do leta 2030 deloval brez nikakršnih emisij.

Podjetje APT načrtuje naložbo v 76 vozil nove generacije. Število okolju prijaznih mestnih avtobusov bo na tak način s sedanjih 26 odstotkov do leta 2030 naraslo na 81 odstotkov. Do tega leta bodo avtobusno zasedbo pretežno sestavljala električna in vodikova vozila. Pred začetkom novega leta bo že delovalo devetnajst električnih avtobusov v Gorici in Gradežu ter sedemnajst medkrajevnih avtobusov na utekočinjeni zemeljski plin, naročenih pa je že bilo devet vodikovih avtobusov za Tržič. Vsi avtobusi nove generacije bodo navzven že na prvi pogled prepoznavni, obenem bodo tudi širili moto projekta, ki se glasi: »Il futuro che vogliamo« (Prihodnost, ki jo želimo).