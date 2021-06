V posnetku turistični vodič za 48-urni obisk Gorice

Na spletni strani družbe Lonely planet so objavili sadove obiska, ki so ga člani njene ekipe prejšnji mesec opravili v Gorici. Ob itinerariju za 48-urni ogled mesta in njegove okolice so pripravili tudi 4-minutni videoposnetek, ki s podobami, posneti z dronom, prikaže res vabljiv opis Gorice. Posnetek bogatijo razlage o večplastni zgodovini mesta in bogastvu enogastronomske ponudbe. Med nastopajočimi v videu so zgodovinar Alessandro Cattunar in turistični vodički Sabrina Pellizon in Daniela Ciotti.