V prenovljeni športni dvorani PalaBigot bo prvi nastopil Tommaso Paradiso

V prenovljeni športni dvorani PalaBigot v Gorici bo prvi nastopil znani italijanski pevec Tommaso Paradiso. Njegov koncert, ki bo na sporedu v sredo, 15. aprila 2026, bo uvedel turnejo, ki bo obiskala športne dvorane po vsej Italiji. Prirejajo ga FVG Music Live in VignaPR v sodelovanju z družbo Live Nation Italia.

»GO! 2025 se bo, kot smo napovedali, nadaljeval tudi v prihodnjih letih, kar potrjuje ta veliki dogodek, ki se bo udejanjil v prenovljeni športni dvorani PalaBigot,« je izjavil goriški župan Rodolfo Ziberna. »Z veseljem bomo v dvorani PalaBigot končno gostili priznanega umetnika,« meni goriški odbornik Luca Cagliari, »kar dokazuje se bo vlaganje v športno dvorano obrestovalo tudi za prirejanje večjih dogodkov in koncertov«.

Vstopnice za koncert bodo na voljo od petka, 21. novembra, ob 10. uri na spletnih straneh Eilo.it, TicketOne.it in Ticketmaster.it.