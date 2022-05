V pričakovanju poletja poziv krvodajalcem

Novi prostori tržiškega transfuzijskega centra, ki so ga uradno odprli aprila v drugem nadstropju bolnišnice San Polo, deluje s polno paro. V povprečju sprejme dnevno 15 darovalcev in deluje 22 dni na mesec. Prostori za pregled, sprejem in donacijo so zdaj veliko večji glede na prejšnjo lokacijo v pritličju. Poleg zbiranja krvi, plazme in krvnih ploščic v centru tudi skušajo privabiti čim več darovalcev kostnega mozga. Darovanje kot tako pa v tem primeru poteka v Trstu.

Transfuzijski center so včeraj obiskali tržiška županja Anna Cisint, direktor podjetja Asugi Antonio Poggiana in direktor oddelka za transfuzijsko medicino Massimo La Raja. Slednji je v pričakovanju poletja pozval ljudi, naj darujejo kri, saj se potreba po krvnih komponentah ne ustavi med počitnicami. Prej nasprotno: zaradi povečanega prometa in posledičnih prometnih nesreč je potreba še večja, je bilo slišati. Zaradi pandemije in padajočega demografskega trenda se je število darovanj v zadnjih letih nekoliko znižalo znižalo. V prejšnjih dneh pa je za zgled bila skupina študentov Jadranskega zavoda združenega sveta, ki so v transfuzijskem centru darovali kri. Skupno so v letu 2021 v Tržiču našteli 3300 darovanj, od katerih je bilo 2635 plazme in 602 plazme in krvnih ploščic. V letu 2022 je bilo doslej 1100 darovanj.