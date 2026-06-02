Dipiazza: Če ne bom imel zagotovil, bom od kabinske žičnice odstopil

Državno financiranje načrtovane kabinske žičnice med Trstom in Opčinami je zakonito, je odločilo deželno upravno sodišče (TAR) Lacija. To je zavrnilo pritožbo prebivalcev, ki bi lahko v nadaljnjih fazah projekta tvegali razlastitev zemljišč. Za njihovo pritožbo stoji odbor No Ovovia. Spor se nanaša na odločitev italijanskega ministrstva za promet in infrastrukturo pod vodstvom ministra Mattea Salvinija, da projekt financira iz lastnega državnega proračuna, potem ko je postalo jasno, da Občina Trst ne more več računati na približno 48,8 milijona evrov iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost. Sredstva, ki so bila za Trst sprva predvidena v okviru tega mehanizma, so bila nato prerazporejena v projekte tramvajske infrastrukture v Padovi.

Župan Roberto Dipiazza sodbo pozdravlja, vendar ne slavi. »Sredstva so potrjena, a na postopku še vedno visi preveč dvomov in odločitve ni mogoče odlagati. Če bi izgubili, bi vse skupaj zaključil takoj,« je po telefonu dejal župan in dodal, da bo v prihodnjih dneh sklical direktorje. »Jaz še naprej verjamem, da bi bilo dobro povezati mesto s Krasom. Če ne bom imel zagotovil, bom od kabinske žičnice odstopil,« je sklenil.

Razsodbo je TAR v Laciju objavil včeraj. Sodišče je odločilo, da je pritožba nedopustna, ker je niso vložile osebe, ki bi imele pravno podlago za izpodbijanje takšne odločitve. Odvetnik tožnikov Andrea Reggio D’Aci je v tožbi poudaril, da gre po njihovem mnenju za nezakonit upravni akt, saj ministrska uredba z dne 23. decembra 2024 ne vsebuje ustrezne obrazložitve, zakaj so bila sredstva dodeljena prav tržaškemu projektu, niti ne pojasnjuje kriterijev, na podlagi katerih je bila ta odločitev sprejeta.