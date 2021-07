V razvojni projekt vključujejo tudi občine

V vidiku Evropske prestolnice kulture leta 2025 si prizadevajo za sestavo skupne turistične ponudbe, ki bi ob Novi Gorici in Gorici zaobjemala celoten goriški prostor vse do Gradeža. Upravo turistične in kulturne ponudbe bi zaupali dvema delovnima skupinama, ki bi jih ob predstavnikih občin sestavljali tudi predstavniki drugih ustanov. V ta namen so se v petek z goriškim županom Rodolfom Ziberno, odbornikom za kulturo Fabriziom Oretijem, odbornikom za gospodarske dejavnosti Robertom Sartorijem in vodjo kabineta novogoriškega župana Gorazdom Božičem sestali predstavniki občin iz nekdanje goriške pokrajine.

Naziv Evropske prestolnice kulture hočejo izkoristiti za ponoven zagon gospodarstva za celoten goriški prostor. Z mreženjem manjših teritorialnih realnosti in občin, ki skrivajo kulturne bisere, želijo ustvariti skupno turistično ponudbo, ki bi obiskovalce pripeljala v Gorico in širšo okolico. V ta namen bi radi ustvarili turistične pakete, s katerimi bi zadovoljili turiste in obiskovalce vseh vrst. Ponudbo bosta koordinirali dve avtonomni upravni skupini. Prva se bo posvetila predvsem uresničitvi 600 dogodkov, ki so jih vključili v prijavno knjigo, t.i. bid book, ob predstavitvi kandidature. Vodila jo bosta EZTS in en slovenski subjekt. Za izboljšanje gospodarske in turistične zastopanosti goriškega prostora pa bi želeli ustanoviti delovno skupino, ki bi jo ob Občini Gorica sestavljali še Dežela FJK, Fundacija Goriške hranilnice in Trgovinska zbornica za Goriško in Tržaško.