V Ronkah gojijo ljubezen do slovenske kulture

Ronška občina skupaj s svojim slovenskim jezikovnim uradom že tretje leto zapored prireja niz Slo(ve) Ronke, s katerim bodo počastili slovenski kulturni praznik. Med 28. in 31. januarjem se bo zvrstilo šest dogodkov, ki jih bodo izpeljali v občinskem avditoriju, sicer so jih vključili tudi v projekt The Passenger Experience, s katerim se je ronška občina uspešno prijavila na razpis za male projekte SPF GO!2025.

Niz so včeraj na ronški občini predstavili občinska odbornica za kulturo Monica Carta ter uslužbenki slovenskega jezikovnega urada Zora Černic in Veronika Mikulin. Navzoči so bili Julijan Čavdek za SSO, Mattia Porta, ki z ronško občino sodeluje pri organizaciji kulturnih dogodkov in delavnic, predsednica mešanega pevskega zbora Ensemble Romjan Damiana Colarich, predsednica občinske komisije za kulturo Lucia Comuzzi in predstavniki raznih slovenskih kulturnih sredin iz Laškega.

Prvi dogodek bo v torek, 28. januarja, ob 18. uri, ko bo na sporedu srečanje s senatorko Tatjano Rojc, sledila bo predstavitev krajevnih društev, nakar bo na sporedu koncert z naslovom Dva jezika v skupni harmoniji, ki ga bosta oblikovala Martina Feri in Aljoša Saksida. V sredo, 29. januarja, ob 17. uri bo gledališka delavnica za učence 4. in 5. razredov osnovne šole, ob 20. uri bo predstavitev pesniške zbirke Srečka Kosovela Aspri ritmi / Ostri ritmi. Spregovorila bosta Miran Košuta in Martin Lissiach. Sledil bo koncert Il tuo canto è il nostro volto / Tvoja pesem je naš obraz, nastopil bo Ensemble Romjan pod vodstvom Silvie Pierotti. V četrtek, 30. januarja, ob 17. uri se bo nadaljevala gledališka delavnica za osnovnošolce, nakar bo na sporedu zaključna predstava, ob 19. uri bo navzoče nagovorila ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob Sonje Klanjšček, sledil bo še kratek koncert zbora osnovne šole Ljubke Šorli iz Romjana. V petek, 31. januarja, ob 18. uri bo koncert skupine Violoncelli itineranti Parole indomite / Besede ne ubogajo več.

Pomembna prisotnost

»Slovenska narodna skupnost je s svojo kulturo zgodovinsko prisotna v ronški občini,« je na predstavitvi poudarila občinska odbornica Monica Carta in opozorila, da slovenska narodna skupnost v Ronkah predstavlja deset odstotkov prebivalstva.

Odbornica je tudi pojasnila, da so slovenske knjige doma v občinski knjižnici že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja, že mnoga leta ronška občina razpolaga tudi s slovenskim jezikovnim uradom. Po besedah občinske odbornice je promocija slovenske kulture izredno pomembna, saj odpira nova obzorja in nagovarja srca ljudi.