V Ronkah množično obiskan shod proti vojni in genocidu v Palestini

V Ronkah se je današnjega shoda proti vojni in genocidu v Palestini, ki ga je priredil »Odbor proti orožarski industriji, na strani palestinskega ljudstva« udeležila večja množica ljudi, našteli so več kot štiristo manifestantov. S svojo prisotnostjo so želeli tudi opozoriti, da v Ronkah deluje tovarna Leonardo, ki med drugim posluje na vojaškem področju in naj bi torej bila soudeležena pri aktualnih vojaških dejavnostih. Udeleženci shoda so se odpravili pred tovarno, ki so jo organi pregona posebej zavarovali, pri čemer je prišlo tudi do prerivanja in trenutkov napetosti, vendar strasti so se naposled pomirile in ni bilo hujših posledic.