V Ronkah poskušal oropati bivšo partnerko

Karabinjerji so v Ronkah aretirali 39-letnika, ki je skušal oropati svojo nekdanjo partnerko. Do dogodka je prišlo 8. septembra, vest pa so javnosti posredovali danes. Moški, italijanski državljan je v preteklosti že bil nasilen do nje in je zato že prejel opozorilo goriškega kvestorja. Ženski naj bi se približal, ko se je ta vozila s kolesom. Grozil naj bi ji in večkrat vztrajno zahteval, naj mu izroči denar ter ji poskušal iztrgati torbico. 51-letnici je na pomoč priskočil mimoidoči, ki je poklical na telefonsko številko 112.