V Rožni Dolini in Brdih zamenjali dizel za bencin

Na Petrolovih bencinskih servisih so kupci pred dnevi namesto namesto bencina v avtomobilske rezervoarje natočili dizel. Za to pa niso bili krivi sami, saj so gorivo zamenjali na prodajnih mestih, poročajo Primorske novice.

Na to jih je opozoril bralec, ki pravi, da naj bi mu na bencinskem servisu v Rožni Dolini potrdili napako in da bodo plačali stroške za popravilo avtomobila, sam pa bi pričakoval tudi javno opravičilo, saj nekateri vozniki verjetno niti ne vedo, zakaj se jim je pokvaril avtomobil.

»Na prodajnem mestu Rožna Dolina je prišlo do mešanja goriv. Takoj po zaznani napaki je bila prodaja goriv ustavljena. Skladno s sprejetimi protokoli s kupci, ki so kupili oziroma natočili neustrezno gorivo, rešujemo reklamacijske zahtevke in se jim za neljubo situacijo tudi na tem mestu opravičujemo,« so iz Petrolove službe za korporativno komuniciranje odgovorili Primorskim novicam.

Do podobne napake naj bi prišlo tudi na bencinskem servisu Štaloni v Kozarnem v Brdih, ker gre za obmejna servisa, pa je verjetno na teh mestih točilo gorivo tudi veliko avtomobilov z italijansko registrsko tablico.