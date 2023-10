V Semeniški ulici atelje modnih oblikovalcev

V Semeniški ulici je v teh dneh zaživel pravi modni atelje. V goriškem mestnem središču sta blogerka Dragana Radosevic in fotografinja Dominique Pozzo zbrali izdelke nekaterih obrtnikov in modnih oblikovalcev iz Furlanije - Julijske krajine in Slovenije, atelje, ki sta ga uredili v sklopu Projekta D, bo danes svoja vrata odprl širšemu občinstvu. V Semeniški ulici razstavljata oblačila iz recikliranih materialov, naravnih sestavin pa tudi posebnega japonskega blaga, mozaični in leseni nakit ter posebne torbice, ki prebujajo žensko energijo. Vse pa je sad natančnega umetniškega dela, o katerem bodo danes podrobneje spregovorili sami ustvarjalci in ustvarjalke.

Začetek že tretje izvedbe modnega dogodka bo danes ob 10.30, izdelke si bo mogoče ogledati — po želji pa tudi kupiti s popustom — vse do 20. ure. V Semeniški ulici 2 je predvideno tudi predavanje modne svetovalke Helene Pertot.

Cilj Projekta D je promocija krajevnih modnih znamk, oblikovalcev in izdelovalcev ter osveščanje javnosti, da začne kupovati lokalne in trajnostne modne izdelke, sta razložili pobudnici. V letu 2025 načrtujeta vodji projekta dve izvedbi modnega dogodka, v sklopu EPK 2025 bosta organizirali tudi koktajl zabavi in modno revijo. Pri organizaciji so jima priskočili na pomoč Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ), javna agencija Spirit Slovenija in slovensko Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Projekt sta speljali s podporo Zavoda GO! 2025 in urada za turizem Dežele Furlanije-Julijske krajine ter s pokroviteljstvom goriške občine.

V skupnem ateljeju so zbrani izdelki osmih modnih mojstrov. Začnimo pri ustvarjalcu iz Vidma Ivanu Della Mora, edinem moškem, ki razstavlja v Semeniški ulici. »Ko ustvarja, ne misli na oblačila, ki jih bodo nosile samo ženske ali pa samo moški, tako da so njegovi izdelki primerni za vse,« je med našim obiskom ateljeja povedala Dominique Pozzo in pokazala na elegantne, minimalistične obleke. »Vsako poživi močno obarvana točka,« je še povedala. To je lahko gumb ali pa zaponka.