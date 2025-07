V šempetrski bolnišnici so se pojavile garje

V šempetrski bolnišnici so potrdili pojav garij, na kar so v pismu Slovenskim novicam opozorili zaposleni. Po navedbah bolnišnice naj bi prve bolnike zaznali sredi junija, pojavile pa naj bi se le na enem izmed oddelkov bolnišnice. Zagotovili so, da so takoj ukrepali in izbruh bolezni prijavili Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje.

Kot je za STA povedal predstojnik novogoriške enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Mario Fafangel, so letos tudi zaradi spremembe v načinu spremljanja te bolezni v Sloveniji že zabeležili 650 primerov, v celem lanskem letu pa 818.

Garje so nalezljiva bolezen, ki jo povzroča majhna pršica. Po njegovih besedah garje niso nevarne, pač pa so problematične zaradi načina, kako se širijo: »Nadležno je to, da se lahko že širijo, čeprav oseba še nima nobenih simptomov. Inkubacijska doba bolezni je sicer šest tednov. To pa lahko zelo oteži njihovo zajezitev«.