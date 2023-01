V soboto odpirajo muzej na meji pri Rafutu

Muzej tihotapstva na Pristavi bo končno dobil čezmejnega »soseda«. Na Rafutu bodo v soboto ob 15. uri odprli muzejsko postavitev v nekdanjem policijskem objektu v sklopu projekta Lasciapassare / Prepustnica.

Izvajalca projekta sta bila združenje Quarantasettezeroquattro in zavod Isig. Prva ustanova je poskrbela za ureditev dveh muzejskih sob in za pripravo multimedijskih vsebin. Intervjuvali so obmejne prebivalce s poudarkom na življenju ob meji med letoma 1955 in 2020. Na razpolago so dali tudi ves izvirni material, ki so ga že nabrali v teh letih in ki je deloma že dostopen na spletu. Namen projekta je, da se bo del vsebin v muzejski sobi lahko s časom spreminjal in obravnaval različne vidike ali različna obdobja v življenju ob meji. Poleg vsebin v muzejski sobi se zgodba o meji nadaljuje tudi na dvorišču. Na ogled so arhivske fotografije in posnetki, na primer iz zavoda Luce. Obiskovalci muzeja se bodo torej lahko vživeli v obdobje, ko je meja bila še kako prisotna in vplivna na vsakdan domačinov.