V Solkanu bodo opozarjali na varnost kopalcev na Soči

Varnost kopalcev v reki Soči ob starem jezu v Solkanu se je zaradi različnih ukrepov in opozoril v zadnjih letih povečala. S tovrstnimi ukrepi bodo nadaljevali tudi letos poleti, za informiranje o varnosti na reki Soči pa bodo med 15. junijem in 6. septembrom skrbeli člani Kajak kluba Soške elektrarne Nova Gorica.

Sporazum o izvajanju ukrepov za povečanje varnosti pred utopitvami na območju Starega jezu na reki Soči so v četrtek sklenili Mestna občina Nova Gorica, Soške elektrarne Nova Gorica in Kajak klub Soške elektrarne.

Novogoriški župan Samo Turel je izpostavil, da so bili sprejeti ukrepi doslej uspešni, saj v zadnjih dveh letih ni bilo kakšnega večjega incidenta ali nesreče.

Družba Soške elektrarne Nova Gorica bo v poletnih mesecih prilagodila obratovanje hidroelektrarne Solkan, da bo pretok reke Soče med 9. in 19. uro čim bolj stabilen. »S tem želimo zagotoviti večjo predvidljivost vodnih razmer in prispevati k varnejšemu zadrževanju ob reki,« je dejal direktor Soških elektrarn Mitja Gorjan.

Kajak klub Soške elektrarne pa bo zagotavljal prisotnost informatorja na območju Starega jezu oziroma solkanske kajakaške proge. »Njihova naloga bo obiskovalce opozarjati na nevarnosti, povezane z reko, ter jih usmerjati k upoštevanju informacij na opozorilnih tablah ter na tak način dodatno okrepiti preventivno delovanje in zmanjšati tveganje za nesreče,« je povedal predsednik kluba Ivan Zagožen.

»Cilj vseh treh partnerjev je prispevati k večji varnosti obiskovalcev na tej priljubljeni lokaciji za kopanje, ki sicer ni uradno kopališče. Zato je tu kopanje mogoče le na lastno odgovornost,« je dejal Turel.

Kljub vsem ukrepom popolne varnosti pri kopanju v naravnih vodah ni mogoče zagotoviti. Soča je divja alpska reka, katere razmere se lahko hitro spremenijo, zato sta previdnost in odgovorno ravnanje obiskovalcev ključnega pomena.