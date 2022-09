V šolo mimo gradbišč

Vrnitev v šolo pomeni po sili razmer tudi povečan promet. V Puccinijevi ulici v Gorici, kot smo že poročali, se je v ponedeljek začel pouk v slovenskem višješolskem središču, medtem ko bodo v prihodnjih dneh prišle na vrsto še sosednje šole z italijanskim učnim jezikom. Prav te dni v Puccinijevi ulici poteka asfaltiranje cestišča, kar marsikoga razburja, saj bi lahko za nov asfalt nedvomno poskrbeli že med poletjem. Dela na vodovodnem omrežju, ki jih je izvedlo podjetje Irisacqua v sklopu obsežne zamenjave azbestnih cevi, so se sicer začela že med lansko pomladjo, medtem ko je letos prišlo na vrsto še asfaltiranje cestišča; nedvomno je dobrodošlo, vendar povzroča dijakom, staršem in profesorjem v teh dneh nemalo težav. Včeraj in v ponedeljek so za urejanje prometa skrbeli mestni redarji; med rezkanjem stare kritine in zatem med asfaltiranjem je bila nekaj časa zaprta za promet tudi Ulica Duca d’Aosta, tako da so avtomobile preusmerjali proti mestnemu središču.

Prometne težave se napovedujejo tudi na krožišču na Trgu Divisione Mantova oz. v Ulici Aquileia, kjer so bila dela nekaj časa zaustavljena, tako da ni še povsem jasno, ali se bodo zaključila do prihodnjega tedna, ko se bo pouk začel domala za vse šoloobvezne otroke. Dela, po katerih bo Štandrež povezan z mestnim središčem tudi s kolesarsko stezo, so Ulico Aquileia dosegla sredi julija. Ves promet v smeri Korza Italia so speljali po zoženem vozišču, saj je večji del voznega pasu zasedlo gradbišče. Začetno so na goriški občini napovedovali, da se bodo dela zaključila približno v enem mesecu (in torej krepko pred začetkom šolskega leta), vendar so sredi poletja gradbeni stroji utihnili. Razlog za to gre iskati v težavah, ki v tem času pestijo gradbeni sektor: pomanjkanje surovin in podizvajalskih podjetij. Zaustavitev je trajala tri tedne. »Dela so se ponovno začela prejšnji teden in se zdaj nadaljujejo s polno paro,« poudarja odbornica za infrastrukturna dela Sarah Filisetti. Kdaj se bodo dela zaključila, si na občini ne upajo napovedati; če bo gradbišče prihodnji teden, ko bo pouk stekel prav na vseh šolah, še vedno zasedalo vozišče, se med jutranjimi konicami obeta kar nekaj prometnih težav.Sočasno z deli v Ulici Aquileia se v Ulici Carso med Štandrežem in Rojcami nadaljuje obnova pločnikov, ki naj bi v kratkem dobili še zgornjo plast asfalta, medtem ko so ravno pred nekaj dnevi stroji zabrneli na Trgu Bernardelli ob lokalu Tobacco Inn, kjer bodo uredili parkirišče. Goriška občina izvaja gradbena dela v ulicah Aquileia in Carso s sredstvi iz sklada za revitalizacijo degradiranih urbanih območij. Na razpis se je prijavila skupaj s podjetjem za neprofitne gradnje Ater; skupno sta si zagotovila 1,2 milijona evrov.