V sonaravnem vrtu postavili lesen latnik in posadili trte

Zunanji prostori števerjanskega otroškega vrtca Kekec pridobivajo v letošnjem letu drugačno, lepšo podobo.

Otroci z učiteljicama pripravljajo sonaravni vrt, za katerega je značilna priprava primernih tal za gojenje rastlin z namestitvijo več centimetrov debelih plasti sena brez predhodnega prekopavanja zemlje. Slednje so opravili že pozimi, spomladi pa so posadili solato, bučke, paradižnike, fižol, grah, česen in še nekatere rastline, ki jih sedaj pridno negujejo in opazujejo, kako rastejo in rojevajo prve sadove.

Gredice olepšali s tulipani

Gredice so že jeseni posadili tudi s tulipani, ki so med letošnjo pomladjo zacveteli v raznih barvah in tako še polepšali vrtčevsko dvorišče.

V soboto, 22. aprila, to se pravi na dan, ki je bil pred leti razglašen za svetovni dan zemlje, so otroci iz števerjanskega vrtca skupaj z učiteljicami in starši obeležili s skupno delovno akcijo.

Očetje so se zbrali v jutranjih urah in pripravili lesen latnik. Po prihodu mamic z otroki sta sledila sajenje sadik vinske trte in manjša zaključna pogostitev.

Ko bodo trte zrasle, bodo nudile otrokom in učiteljicam v toplejših mesecih ugodno senco, jeseni pa bodo lahko malčki ob ponovnem prihodu v vrtec sladko grozdje z užitkom pozobali oziroma s pridelkom sodelovali pri vaški trgatvi.

Pri delu so se tudi zabavali

Otroci so se pri delu zabavali, obenem pa se od nekaterih izkušenih staršev, ki so po poklicu vinogradniki, marsikaj novega tudi naučili.

Z zanimanjem so opazovali traktor in drugo delovno orodje, uživali ob prenašanju zemlje s samokolnicami in ob sajenju sadik vinske trte ter bili hvaležni za čas, ki so ga skupaj z očeti preživeli.