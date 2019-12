V Sovodnjah posvetili ulico Vilku Fajtu

Vilko Fajt se je vse življenje razdajal za svojo rojstno vas. Aktiven je bil v kulturnem društvu, pel je s Sovodenjskim nonetom, nastopal je z vaško dramsko skupino, pomagal je domačemu nogometnemu društvu. Sovodenjski občinski upravitelji so se mu danes, 30. novembra, oddolžili s poimenovanjem nove ulice, ki povezuje Prvomajsko ulico in Štradalto.

Fajt se je rodil 24. oktobra 1934. Velik del svojega življenja je posvetil vaški skupnosti, ki je morala po osvoboditvi leta 1945 ponovno oživiti številne dejavnosti, ki jih je fašistični režim prekinil, ker so se odvijale v slovenskem jeziku. Mednje so sodile dejavnosti različnih slovenskih kulturnih in športnih društev, ki jih je bilo treba na novo ustanoviti in preoblikovati njihovo ponudbo. V tem obdobju je imel Fajt nepogrešljivo vlogo, tako pri prevzemanju vodilnih mest kot tudi na samem kulturnem področju. Bil je med glavnimi igralci takratne gledališke skupine. Veliko je prispeval tudi k upravnemu življenju sovodenjske občine. Odigral je ključno vlogo pri obnovi sovodenjskega Kulturnega doma, ki nosi ime po prvem županu v povojnem obdobju, Jožefu Češčutu. Deloval je tudi v športnem društvu Sovodnje. Bil je član sovodenjskega noneta, kasneje je pel v zboru Skala iz Gabrij. Bil je tudi med ustanovitelji fotokluba Skupina75; zaljubljen je bil tudi v gore, na Triglav se je povzpel preko stokrat. Umrl je v začetku aprila lanskega leta.