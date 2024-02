V Sovodnjah rekordna izvedba s 1800 nastopajočimi!

V Sovodnjah bo danes na sporedu 25. pustni sprevod, ki se ga udeležuje skoraj 1800 pustarjev. »Še nikoli ni bilo toliko maškar, največ okrog 1500,« pravijo iz društva Karnival.

Kot znano je bila povorka napovedana za prejšnjo nedeljo, vendar so jo zaradi slabih vremenskih razmer morali preložiti za teden dni. V društvu Karnival so zatem pozorno spremljali vremenske napovedi in so se naposled oddahnili, ko je bilo za današnji dan potrjeno dokaj oblačno vreme, vendar brez padavin in v znamenju zelo visokih temperatur za ta letni čas.

V društvu Karnival so obenem zelo zadovoljni, da so udeležbo na današnjem sovodenjskem sprevodu potrdili prav vsi vozovi in skupine - tudi tisti, ki so svojčas za današnji dan načrtovali sodelovanje na pustovanju v Tissanu na Videmskem.

Na čelu sprevoda, ki se bo začel ob 14. uri, bo korakala godba na pihala Viktor Parma iz Trebč, ki je stalen gost sovodenjske povorke. Sprevodu bo ob 17.30 sledil ples pod ogrevanim šotorom pri Kulturnem domu Jožef Češčut. Na naši spletni strani bomo pod večer objavili končno lestvico, medtem ko bomo sprevod v živo spremljali na naši Facebook strani.