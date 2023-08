V Sovodnjah škode za 7,7 milijona evrov

Neurje s točo, ki je klestila v ponedeljek, 24. julija, je samo v sovodenjski občini povzročilo za 7,7 milijona evrov škode na stanovanjskih poslopjih in proizvodnih objektih. Na sovodenjski občini so skupno prejeli 458 prijav škode, medtem se jih je v Doberdobu nabralo 191, v Števerjanu petnajst in v Gorici 815.

Prizadetih 125 občin

Včeraj so občine Furlanije - Julijske krajine, ki so jih prizadela julijska neurja, poslale deželni civilni zaščiti spisek vseh prijav škode, ki so jih do prejšnjega petka vložili občani in podjetja. Med 125 prizadetimi občinami so tudi Sovodnje, kjer je seznam oškodovanih družin in podjetij izredno dolg, saj so na sovodenjski občini skupno prejeli 458 prijav, kar je zelo visoko število, glede na to, da štejejo Sovodnje kakih 1700 prebivalcev. Spričo navala prijav so na občini imeli kar nekaj dela z njihovim preverjanjem in protokoliranjem, ki se je zavleklo do poznih popoldanskih ur.

Nekaterim občanom je toča, ki je klestila v ponedeljek, 24. julija, povzročila škodo na avtomobilih (nabralo se je cel kup razbitih vetrobranskih stekel in potolčenih karoserij), drugim tudi na fotovoltaičnih panelih in strehah, za sanacijo katerih bo treba kar nekaj denarja.

Verjetno še največjo gmotno škodo so doživela podjetja v obrtni coni na Malnišču, v Ulici Bratov Rusjan nasproti goriškega letališča in v štandreški industrijski coni na meji med goriško in sovodenjsko občino, kjer je meteorna voda skozi prebita strešna okna zalila več proizvodnih hal. Toča ni prizadela niti kmetijam na sovodenjskem občinskem ozemlju, saj so prave ledene bombe prebile njihove strehe. V marsikaterem primeru so si morali tako občani kot podjetniki sami pomagati pri začasni odpravi škode, saj so imela gradbena podjetja polne roke dela, tako da niso uspela vsem pravočasno pomagati.

Velika škoda v Doberdobu

Kar nekaj škode so utrpeli tudi v doberdobski občini, kjer so skupno zbrali 191 prijav škode, ki je ocenjena na približno 871.000 evrov. 91 prošenj zadeva škodo na stanovanjskih objektih (poškodovani fotovoltailčni paneli, strehe, žlebovi, okna), ki je ocenjena na 565.000 evrov. 99 je poškodovanih avtomobilov (razbiti brisalci, žarometi in šipe, vdolbine na karoseriji); škode je v tem primeru za 300.000 evrov. Prizadeto je bilo tudi eno podjetje (škoda znaša približno tisoč evrov). Na objektih v občinski lasti je ne nazadnje za 4600 evrov škode (razbiti strešniki, poškodovana razsvetljava).

Neurje oplazilo Števerjan

Neurje s točo je v ponedeljek, 24. julija, le delno oplazilo števerjansko občino in Brda nasploh, kjer k sreči ni tako velike škode. VSovodnjah, Štandrežu, Gradišču in drugih bolj prizadetih krajih so zrna toče v premeru merila med pet in deset centimetrov, medtem ko so bila v števerjanski občini večinoma velika približno kot lešnik. Kljub temu je ponekod nastalo nekaj škode, tako da se je na števerjanski občini nabralo kakih petnajst prijav. Škode je po prvih ocenah za približno 50.000 evrov.

V Gorici 815 prijav

V goriški občini so prejeli 815 prijav. Kot v Sovodnjah so imeli z njihovem preverjanjem in protokoliranjem tudi v Gorici kar nekaj dela, tako da bodo višino ocenjene škode, ki so jo utrpeli zasebniki, podjetja in tudi javne ustanove, sporočili v prihodnjih dneh.