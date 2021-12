V Sovodnjah z globami nad prehitre voznike

Med vožnjo skozi Sovodnje morajo vozniki upoštevati hitrostne omejitve, saj drugače tvegajo globo. V prejšnjih tednih je občinska policija začela izvajati poostrene nadzore nad hitrostjo vozil z uporabo merilnikov hitrosti; doslej so bile skupno izdane štiri globe, sicer bodo nove poostrene nadzore izvajali tudi v predprazničnem času. Pred koncem novembra so v Sovodnjah namestili dvojezične table, ki opozarjajo na elektronsko merjenje hitrosti, obenem so rešili tudi vrsto birokratski vozlov, kar jim je omogočilo, da so se zatem lotili uporabe naprave VeloOK. O njihovi uporabi je bil govor tudi med torkovim zasedanjem občinskega sveta. Svojčas je svetniško vprašanje v zvezi z napravami VeloOK vložil občinski svetnik skupine Korenine in bodočnost Julijan Čavdek, ki je vprašal, koliko glob je bilo izdanih. Župan Luca Pisk mu je med torkovim zasedanjem občinskega sveta pojasnil, da do njegovega svetniškega vprašanja, postavljenega konec oktobra, še ni bila izdana nobena globa in da so se kmalu zatem lotili uporabe merilnikov hitrosti, čemur so sledile štiri kazni. Hitrost vozil bodo merili tudi v prihodnjih dneh in tednih, tako da je na mestu priporočilo k upoštevanju vseh hitrostnih omejitev. Višina glob je odvisna od prekrška; najnižja kazen velja za prekoračitev hitrosti do 10 kilometrov na uro in znaša od 42, če oglobljenec plača v roku 60 dni. Kdor hitrostno omejitev prekorači za več kot 60 kilometrov na uro (kar je najhujši prekršek), pa tvega globo od 845 do 3382 evrov, poleg tega bo brez vozniškega dovoljenja od šest do dvanajst mesecev.V Sovodnjah se sicer s prehitrimi vozniki soočajo že leta; pred namestitvijo naprav VeloOk pred štirimi leti so izpeljali preverjanje, med katerim se je izkazalo, da 30 odstotkov voznikov redno krši hitrostne omejitve za naseljena središča. Kar nekaj izmerjenih hitrosti je krepko presegalo 100 kilometrov na uro. Po namestitvi naprav VeloOK so se razmere izboljšale, nakar je sledilo obdobje prenavljanja Prvomajske ulice, ob zaključku katerega so vozniki spet začeli premočno pritiskati na plin.