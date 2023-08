V Štandrežu ugasnilo mlado življenje

Včeraj, 16. avgusta, se je z motorjem ponesrečil v štandreški industrijski coni, danes je umrl v katinarski bolnišnici. Imenoval se je Ismail Mrkonjić. Imel je sedemnajst let, živel je v Štandrežu, sicer je bil po rodu iz Bosne in Hercegovine. Šolal se je v italijanskem jeziku, vendar je imel veliko prijateljev tudi na slovenskih šolah.

Do nesreče je prišlo včeraj okrog 20.30 v industrijski coni ob robu Štandreža. Na kraj so prihiteli reševalci iz službe Sores, ki so mladeniču nudili prvo pomoč. Takoj jim je bilo jasno, da so bile poškodbe, ki jih je utrpel, zelo hude. Zaradi tega so ga z rešilcem odpeljali na goriško urgenco, od koder so ga nato s helikopterjem prepeljali na Katinaro. V katinarski bolnišnici je v noči na današnji dan prestal kirurški poseg, vendar je zatem sredi dneva umrl.

Prizadeti sovrstniki

Novica o njegovi smrti se je popoldne takoj razširila med njegovimi sovrstniki. Razni prijatelji so na družbenih omrežjih objavili fotografije, na katerih je bil Ismail nasmejan in poln življenja. Na nekaterih posnetkih je stal ob svojem kros motorju znamke Yamaha.

Sovrstniki pravijo, da naj bi se sedemnajstletnik peljal iz Ulice Gregorčič proti koncu industrijske cone. Med vožnjo naj bi izgubil nadzor nad svojim motorjem, s katerim naj bi zadel pločnik in zatem zidek ob robu ceste. Okoliščine tragične nesreče preiskujejo karabinjerji v sodelovanju z goriškim javnim tožilstvom.