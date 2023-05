V Štarancanu zagorela dvonadstropna hiša

V Štarancanu je danes popoldne v Ulici Firenze zagorela dvonadstropna hiša. Požar se je, kot kaže, vnel v garaži. Na kraju so bili gasilci iz Tržiča, ki so požar uspeli pogasiti. V njem na srečo ni bil nihče poškodovan. V hiši so bile v času požara tri osebe, ki so se pravočasno uspele zateči na varno. Nobena od njih ni potrebovala prevoza v bolnišnico. Na kraju so bili reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so so jim nudili potrebno oskrbo in karabinjerji. Nastalo škodo še preverjajo.