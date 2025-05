V Števerjanu 80-letnico osvoboditve počastili s pohodom

Bilo jih je 62, ki so se v nedeljo zjutraj podali na kar zahtevno pot iz Števerjana v Gonjače in nazaj. Šlo je za 18 kilometrov dolg pohod, ki ga je ob prvomajskih praznikih priredilo Kulturno društvo Briški grič, ki je v preteklosti pripravilo veliko podobnih rekreacijskih prireditev s spominskim predznakom. To se dogaja v sklopu praznovanja 1. maja, obenem pa prireditev obeležuje tudi konec 2. svetovne vojne, ki letos beleži svojo 80-letnico. Omeniti gre, da je števerjansko društvo kar 28 let prirejalo spominske pohode med spomenikoma NOB v Števerjanu in Gonjačah. KD Briški grič zato sodi med pionirje čezmejnih pohodov, ki so se začeli leta 1980, zaključili pa leta 2007.

Po startu pri kulturnem domu na Bukovju so se pohodniki spustili do Podsabotina, se povzpeli na pobočja Sabotina in nadaljevali po razgibani poti do Brestja in Kojskega do znamenitega stolpa v Gonjačah. Za to pot so prehodili 13 km. Tam so nanje čakali čaj, osvežilne pijače in druge dobrote, ki so jih pripravili člani KD Briški grič. Števerjansko društvo je v počastitev praznikov ob spomeniku NOB zraven stolpa priredilo tudi krajši kulturni program. Po polaganju spominskega venca ob spomenik je navzoče nagovoril predsednik društva Joško Terpin, ki je poudaril pomen kraja in dogodka ter predlagal enominutni molk v spomin na padle partizane. Sledila sta recital mladih članov društva z Bukovja in nastop ženskega zbora Briške trcinke, ki so pod vodstvom Mojce Cej odpele nekaj partizanskih pesmi.

Pohodniki so nato spet vzeli pot pod noge in se odpravili proti Števerjanu. Izbrana pot je v tem delu pohoda bila krajša in je merila »le« pet kilometrov. Vodila jih je skozi Kojsko in Hum, po mejnem prehodu pa skozi Sovenco in Dvor do cilja na Bukovju, kjer se je druženje nadaljevalo ob paštašuti in drugih dobrotah do večernih ur.