V Števerjanu praznujejo več jubilejev

Včasih se zgodi, da se različne obletnice nenavadno lepo ujemajo med seboj. Prav to se je zgodilo letos v Števerjanu. V nedeljo, 3. maja, so obeležili 100 let števerjanske cerkve, ki je bila posvečena 4. maja 1926, na god vaškega zavetnika svetega Florijana. Letos je isti datum pridobil še poseben pomen, saj se je ravno 4. maja 1926 rodil Oskar Simčič, ki je bil kaplan in župnik v Števerjanu. Zato so mu v nedeljo, dan pred njegovo stoto obletnico rojstva, posvetili veliko dvorano v župnijskem domu F. B. Sedej. Praznovanja pa še ni konec, saj se bo nadaljevalo tudi v naslednjem vikendu s koncertom in prvim srečanjem pritrkovalcev.

Na tabli dragocene besede

»O Oskarju Simčiču bom povedal le, da je po posvečenju med letoma 1956 in 1972 v Števerjanu, najprej kot kaplan in nato kot župnik, močno zaznamoval versko in kulturno življenje. Njemu gre velika zasluga, da lahko danes v tem župnijskem domu deluje Slovensko katoliško prosvetno društvo Frančišek B. Sedej, saj je nepremičnino odkupil in popravil,«je dejal predsednik društva Sedej Matija Corsi pred poimenovanjem velike dvorane. Krajša slovesnost je sledila praznični maši, ki jo je daroval župnik Marijan Markežič. Na tablo, ki sedaj stoji ob vhodu v veliko dvorano, so člani društva dali zapisati: »Gospodov blagoslov naj vodi in spremlja Vaše misli, načrte in Vašo dejavnost«. Predsednik je razložil, da so med iskanjem informacij o msgr. Simčiču naleteli tudi na njegovo pismo, ki ga je društvenim članom namenil ob 50. obletnici Števerjanskega vestnika. »Njegove besede, ki smo jih dali zapisati na tablo, so se nam zdele posebno dragocene in da nas znova in znova nagovarjajo ter spremljajo naše delovanje,« je poudaril Matija Corsi. Petra Spazzapan in Maja Komjanc sta prebrali krajša odlomka iz intervjuja z Oskarjem Simčičem. Zapela sta otroški in mali otroški pevski zbor F.B. Sedej pod vodstvom Vide Boškin in ob klavirski spremljavi Eme Terpin. Tablo pa je blagoslovil škofov vikar za slovenske vernike na Goriškem Karel Bolčina. Števerjancem se je nato zahvalil sorodnik msgr. Simčiča, Aleš Simčič, in se spomnil pokojnega »strica Oskarja«.

Sledila sta še tradicionalni piknik in loterija sv. Florijana med Borovci, za katere je poskrbelo društvo Sedej. V petek, 8. maja, ob 20. uri bosta na sporedu koncert števerjanskega mešanega pevskega zbora F.B. Sedej pod vodstvom dirigenta Patricka Quaggiata in umetnostnozgodovinski oris cerkve, za katerega bo poskrbela domačinka Alenka Di Battista. Naslednjega dne, 9. maja, bo potekalo srečanje in tekmovanje pritrkovalcev.