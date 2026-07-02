Zaradi obnove vodovoda enosmerni promet

V Ulici Tabai v Štandrežu so sredo, 1. julija, uvedli izmenični enosmerni promet, da bi delavcem omogočili varno namestitev mrež, ki označujejo območje gradbišča, namenjenega obnovi vodovodnega omrežja. Enosmerni promet, ki ga urejata semaforja, velja med križiščem z Ulico Monte Grappa in cerkvijo.

Delna zapora bo predvidoma trajala tri tedne, zatem se bo gradbišče selilo proti štandreškemu pokopališču. Delavci bodo morali poskrbeti za izkop ob robu cestišča in nato za namestitev novih vodovodnih cevi. Zaradi uvedbe izmeničnega enosmernega prometa občasno prihaja do zastojev.