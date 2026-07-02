Zahtevajo skupni pregled izvora smradu

Zaradi smradu v severnem delu vasi je Občina Sovodnje poslala dopis deželni agenciji za varstvo okolja Arpa in pristojni službi za urejanje ravnanja z odpadki in onesnaženih območij. V dopisu zahteva čimprejšnji skupni inšpekcijski pregled s preverjanjem emisij vonja v obratu za čiščenje odpadnih voda, ki ga upravlja podjetje Gesteco na Ulici San Michele 351, ob robu Štandreža.

»Za pripravo dopisa smo se odločili, ker gre za zadevo, ki se vleče vsaj deset let,« poudarja sovodenjski župan Luca Pisk, ki je v pismu predlagal tudi osem terminov za izvedbo skupnega inšpekcijskega pregleda pred koncem julija.

Večinoma piha proti jugu

Obrat za ravnanje z odpadnimi vodami se nahaja ob robu štandreške industrijske cone na ozemlju goriške občine, sicer ravno zraven upravne meje s sovodenjskim občinskim ozemljem. Smrad se zaradi vetrov, ki večinoma pihajo s severa proti jugu, širi proti Sovodnjam. Najbolj ga čutijo v Škrljah, pogosto sega tudi do občinske knjižnice ali še dlje vse do polovice Prvomajske ulice in včasih še naprej. Podžupanja Alenka Florenin, ki se je z zadevo ukvarjala že za časa svojih županskih mandatov, pojasnjuje, da so bili že sprejeti nekateri ukrepi za ublažitev uhajanja neprijetnih vonjav, katerih intenzivnost je odvisna tudi od vremenskih razmer. Podjetje Gesteco v svojem obratu zbira odpadne vode; s prekritjem bazenov, v katerih jih prečiščujejo, so pred časom omejili uhajanje smradu, vendar so očitno potrebne nove izboljšave. Alenka Florenin vsekakor poudarja, da podjetje Gesteco opravlja svoje delo z vsemi potrebnimi dovoljenji in da je z njegovim delovanjem seznanjena tudi deželna agencija za varstvo okolja. Ravno Arpa na svoji spletni strani razpolaga tudi z razdelkom, kjer je mogoče vpisati opažanja v zvezi z neprijetnimi vonjavami in smradom najrazličnejšega izvora.

Vročina povečala težave

Vzadnjih časih se nad smradom pritožuje vse več sovodenjskih občanov, očitno se med obdobji z visokimi temperaturami sprošča še več neprijetnih vonjav kot v zimskem času.

»Občane vabimo, da svoja opažanja vpišejo v spletno stran deželne okoljske agencije Arpa, ki nato vse podatke zbere in analizira,« poudarja sovodenjska podžupanja Alenka Florenin in opozarja, da višjemu številu opažanj sledijo tudi raziskave in preverjanja izvora smradu.

Podobno se je dogajalo tudi v primeru uhajanja neprijetnih vonjav iz asfaltne baze v Vrtojbi. Smrad po bitumnu je v tem primeru segal do Štandreža in včasih tudi do Sovodenj. Odbor EkoŠtandrež je že pred leti pozval prebivalce Štandreža, naj vpišejo svoja opažanja v spletno stran agencije Arpa, ki je nato sprožila čezmejno preverjanje in potrdila, da smrad res uhaja iz asfaltne baze v Vrtojbi.

Obrazec na voljo na spletu

Občani - ne samo sovodenjski - lahko svoja opažanja glede neprijetnih vonjav in škodljivih izpustov prijavijo prek spletnega obrazca, ki je na voljo na naslovu ws-ext-apps.arpa.fvg.it, in sicer pod razdelkom »Segnalazioni disturbo olfattivo«. V tem primeru morajo vpisati svoje ime, priimek in naslov elektronske pošte. V nadaljevanju morajo pristaviti uro in kraj, kjer so začutili smrad. Pojasniti morajo, če smrad spremljata tudi prah oz. dim. Če želijo, lahko smrad tudi opišejo; ocenijo lahko tudi njegovo intenziteto. Podatki so tehnikom agencije Arpa v pomoč, da razumejo, ali gre za ponavljajoč pojav, ki je lahko vezan na obratovanje industrijskega, obrtnega ali kmetijskega obrata, oz. za enkrat pojav, povezan morebiti s požarom ali enkratnim uhajanjem škodljivih snovi.