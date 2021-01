V Števerjanu tudi letos dobrodelni trije kralji

V Števerjanu se niti letos niso odpovedali tradicionalnemu koledovanju ob prazniku treh kraljev, temveč so ga prilagodili razmeram in omejitvam, ki jih narekuje pandemija. Skupina mladih fantov, ki vsako leto obiščejo domove Števerjancev v domači vasi in v okoliških krajih, se je letos odločila za okrnjen program. Domov vaščanov seveda niso mogli obiskati. Skupina kolednikov pa se je udeležila današnjega prazničnega mašnega obreda v števerjanski cerkvi. Kakor vsako leto je za oblačila in ličenje poskrbela Snežica Černic. Koledniki tudi letos zbirajo prispevke: letos jih bodo namenili goriškima ustanovama Anffas in Spiraglio.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.