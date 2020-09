V Stražcah bi predelovali divjačinsko meso

Goriška občina si prizadeva, da bi v zapuščenem poslopju v Stražcah, ki je v njeni lasti, uredili center za predelavo divjačine, ki jo odstrelijo goriški lovci. Zlasti tisti, ki stanujejo v mestu, nimajo prostora, kjer bi lahko poskrbeli za predelavo mesa. Meso divjačine se zato pogosto sploh ne izkoristi oz. ga je treba uničiti. Občinski odbor je pred kratkim objavil smernice za uporabo in promocijo omenjene stavbe v Stražcah pri hišni številki 25.

»Na prefekturi je oktobra lani potekala vrsta srečanj, na katerih so kmetovalci in vinogradniki opozorili na veliko škodo, ki jo ustvarja divjad, predvsem divji prašiči. Prefekt je na srečanjih prisluhnil tako kmetovalcem kot lovcem in predstavnikom dežele, občine ter tehničnemu osebju. V sklopu ter srečanj se je izkazalo, da se je precej povečalo število živali, ki jih je treba odstreliti,« razlaga odbornik Francesco Del Sordi. Prefekt je upravo pisno pozval, naj skuša najti primeren prostor za predelavo divjačine, občina pa ima na voljo omenjeno neuporabljeno poslopje. Goriška sekcija združenja lovcev Dežele FJK je občinski upravi pisno prijavila svoje zanimanje za uporabo stavbe za predelavo divjačine, vendar tudi za sedež pokrajinske in občinske sekcije z dvorano za didaktiko, predavanja in drugo. »Če projekt uresničimo, bo to prvi tovrstni center v FJK. Meso, ki bi prišlo vanj, bo po pregledu zdravstvenega podjetja pridobilo ustrezna potrdila, po katerih bi ga subjekt, ki bo center upravljal, lahko tudi prodajal,« zaključuje Del Sordi.