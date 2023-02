V taksiju nezakonito prevažal tri mlade potnike

Novogoriški policisti so v nedeljo malo po 4. uri zjutraj na hitri cesti Razdrto - Nova Gorica v bližini Ajdovščine ustavili 36-letnega voznika taksija, državljana Srbije, in ugotovili, da v avtu prevaža tri ruske državljane, stare 22, 23 in 29 let, poročajo Primorske novice.

Kot so ugotovili policisti, trije mladi potniki niso izpolnjevali pogojev za vstop, tranzit ali zadrževanje na območju Slovenije oziroma na schengenskem območju. Vsi trije so izrazili namero za podajo vloge za azil v Sloveniji.

Iz novogoriške policijske uprave še poročajo, da je srbski voznik nameraval trojico prepeljati do neposredne bližine državne meje med Slovenijo in Italijo na Goriškem, a so mu novogoriški prometni policisti prekrižali načrte.

Policisti in kriminalisti so o primeru obvestili pristojne pravosodne organe. Tri ruske državljane so po zaključenem postopku odpeljali v ljubljanski Azilni dom, 36-letnega voznika taksija pa so pridržali v policijskih prostorih in ga včeraj s kazensko ovadbo privedli in izročili v nadaljnji postopek preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Po zaslišanju je bil izpuščen na prostost. Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, zoper osumljenca bo potekal redni postopek na pristojnem sodišču, še dodajajo v novogoriški policijski upravi.