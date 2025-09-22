V Trentinu umrl goriški padalec

43-letni padalec Giacomo Zamparo, doma iz Ločnika, ki je živel v okolici Trenta, je včeraj izgubil življenje v dolini Valsugana v Trentinu. Nekaj pred 11. uro je skočil z vrha Monte Mezza nad Ospedalettom in nato za njim ni bilo več nobenega sledu. Sprožili so obsežno iskalno in reševalno akcijo, ki pa se je v popoldanskih urah tragično zaključila.

Zamparo je bil predan BASE skakanju, to je zvrsti padalstva, pri katerem mora posameznik skočiti s stoječega objekta. Ta velja za enega izmed najnevarnejših ekstremnih športov in je v številnih državah prepovedan.