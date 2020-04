V trgovini ali kar na dom na voljo oblačila in obutev za najmlajše

Poleg knjigarn, o ponovnem odprtju katerih smo obširno poročali včeraj, lahko od torka spet sprejemajo stranke tudi v trgovinah z otroško opremo in oblekami.

Vrata so takoj v torek zjutraj odprli v trgovini Babymà na Korzu Italia v Gorici. Lastnica nam je povedala, da vrveža ni bilo, marsikdo pa jo je poklical po telefonu. »V zadnjih dneh se je precej otoplilo, kar pomeni, da si mora veliko družin nabaviti nove obleke za otroke, predvsem za zelo majhne. Vsi me tudi sprašujejo o čeveljčkih, ki pa jih mi žal nimamo. Nudimo le copatke za novorojenčke,« so nam razložili v trgovini Babymà. »Že nekaj časa tudi razmišljamo o dostavi na dom in mislim, da se je bomo zdaj tudi resneje lotili, saj ljudje sprašujejo po tem. Je pa res, da ni tako preprosto, saj je treba obleke poskusiti,« pojasnjuje lastnica trgovine. »Kar se tiče varnostnih predpisov, so stranke zelo spoštljive. Če se da, skušamo držati odprta vhodna vrata, redno pa razkužujemo kljuke in druge površine, ki se jih ljudje dotikajo. Dali smo tudi na razpolago razkužilni gel za roke. Naša trgovina v vsakem primeru ni velika, stranke pa pazijo: pogledajo, ali je že kdo noter, po potrebi tudi počakajo,« zaključujejo v trgovini Babymà, kjer se bodo predvidoma držali navadnega urnika, mogoče bodo trgovino zapirali le pol ure prej kot ponavadi, torej ob 19. uri.

Če čeveljčkov za otroke stranke ne najdejo v trgovini Babymà, jih bodo gotovo v trgovini z obutvami Kosič. Trgovino z obutvijo za otroke, ki je do pred časom bila v Ulici Oberdan, so preselili v osrednjo trgovino s čevlji v Raštel. Trgovina kot taka je še vedno zaprta, saj ne spada med tiste, za katere je vlada dovolila ponovno odprtje. Sicer pa ponujajo dostavo na dom, kakor nam je razložil Beni Kosič. »Dali smo na razpolago telefonsko številko 335-268528, kjer preko aplikacije WhatsApp nudimo informacije o čevljih, ki so na razpolago, po potrebi fotografije le-teh, in seveda cene. Dostavo ponujamo na območju goriške občine,« dodaja Kosič. »Upamo pa, da bomo lahko čim prej odprli. V tem trenutku, glede na to, da so trgovine zaprte, imamo neko majhno pomoč s tem, da nekaj malega prodajamo preko spleta. Seveda to nikakor ne rešuje trenutnega stanja,« dodaja Beni Kosič.

Med trgovinami z oblekami in čeveljčki za otroke pa je tudi Original Marines na Verdijevem korzu. »V torek je trgovina bila zaprta, saj smo poskrbeli za temeljito čiščenje in razkuženje. Danes (včeraj, op. av.) pa smo trgovino odprli že zjutraj, sicer strank ni bilo prav veliko. Poleg mene in druge solastnice lahko v trgovino naenkrat vstopata le dve stranki. Otrok pa žal ne moremo sprejemati. Že približno en teden, odkar smo dobili dovoljenje od prefekture, pa delamo precej z dostavo na dom. Strankam smo na voljo po telefonu (329-2741301), nudimo jim seveda informacije, fotografije in cene izdelkov, ki jih lahko kupijo. Zaradi izrednih razmer pa žal v tem trenutku blaga ni mogoče vračati ali zamenjati,« nam je razložila Lisa iz trgovine Original Marines. Ker gre za franšizo, se mora trgovina prilagoditi nekaterim pravilom. »Zgleda, da bomo lahko odprti samo dva dni na teden, sicer s polnim urnikom. Pravkar sem prejela sporočilo po elektronski pošti,« nam med pogovorom pove še Lisa. Kaj pa iščejo stranke v tem obdobju, nas še zanima. »Kar naenkrat se je ozračje zelo otoplilo, vsi torej iščejo majice s kratkimi rokavi in druge poletne obleke za svoje otroke. Prejeli smo tudi veliko naročil za oblekice za novorojenčke,« razlaga Lisa. »Dobila sem tudi kar nekaj klicev iz Nove Gorice: spraševali so, ali jim lahko kaj dostavim, vendar žal ne morem. Drugače bi, z veseljem,« obžaluje solastnica trgovine.

V nakupovalnem središču Tiare v Vilešu, kjer je trgovina z otroško opremo Prénatal, so nam razložili, da trgovina ni odprta za javnost. Kljub temu pa strankam ponujajo prevzem blaga v trgovini, seveda po predhodnem naročilu, ali dostavo na dom, za katero je treba nakupiti najmanj 50 evrov opreme. Vse potrebne informacije so na spletni strani trgovine.